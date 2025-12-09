Redefinir el rol de FFAA entre los temas prioritarios para nuevo gobierno: Germán Licona

Tegucigalpa – El analista Germán Licona considera que entre de los temas primordiales que deben solventar las próximas autoridades destacan eliminar las elecciones de segundo grado y redefinir el rol de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El profesional del derecho enfatizó que si las FFAA están “como garantes de la Constitución, de la Ley, de los procesos electorales, de la paz, las fronteras y todo lo que concurre en las misiones constitucionales y si se politiza, entonces ya no tenemos garantía de quien nos pueda defender nuestros derechos patrióticos”.

Licona agregó que otras reformas prudentes que se tienen que realizar cuando tomen posesión las nuevas autoridades es lo relacionado a la ley electoral debido a que no se pueden seguir eligiéndose presidentes con un 30 % de la población.

“Tenemos que ir a la segunda vuelta, también se necesita la ciudadanización de las mesas y ya no tenemos que estar financiando las elecciones internas de los partidos”, indicó. VC