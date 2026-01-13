Red social X deja de funcionar con normalidad en diversos países, incluidos EEUU y España

Madrid – La red social X, antes Twitter, ha dejado de funcionar con normalidad en diversos países, incluidos Estados Unidos, España y Francia, sobre las 15.15 horas (14.15 GMT) por causas todavía desconocidas.

Los usuarios de la red social han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio.

Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que «los posts no se están cargando en este momento» y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.

A las 15.30 horas, la página Downdetector destaca 495 informes de usuarios españoles que han reportado problemas en el servicio, mientras que en el caso de clientes estadounidenses, esa cifra asciende a más de 5.000.

Esta incidencia se ha producido en diversos países, puesto que Francia contaba a esa misma hora con más de 1.120 reportes e Italia sumaban 900 incidencias.

Por el momento, la red social X no ha realizado comentarios respecto a eventuales problemas técnicos en su herramienta. EFE