Red hospitalaria mantendrá activos sus servicios este 1 de mayo, anuncia Secretaría de Salud

Tegucigalpa– En el marco del Día Internacional del Trabajador, la Secretaría de Salud sostuvo a través de un comunicado que, pese a la conmemoración del 1 de mayo, la red hospitalaria a nivel nacional mantendrá activos todos sus servicios de atención médica para responder ante cualquier emergencia.

La medida busca garantizar que la población tenga acceso a salud oportuna durante la jornada festiva y las movilizaciones programadas.

Como parte de la continuidad del servicio, la Secretaría especificó que el establecimiento de salud Alonso Suazo en Tegucigalpa, el policlínico Miguel Paz Barahona y el CIS Cofradía en San Pedro Sula estarán brindando atención médica a quienes lo requieran. Estos centros se mantendrán operativos para asegurar cobertura en las principales ciudades del país.

Ante las actividades al aire libre y marchas previstas, Salud emitió recomendaciones preventivas para la ciudadanía.

Sugirió hidratarse con abundantes líquidos, usar sombreros, gorras o sombrillas, y aplicar bloqueador solar para evitar daños por exposición prolongada al sol. Además, recomendó el uso de mascarilla por la presencia de humo o bruma en el ambiente que podría afectar las vías respiratorias. IR