Red COIPRODEN califica de inviable y “descabellado” proyecto de ley que busca reducir edad penal a 16 años

Tegucigalpa – El coordinador de la Red COIPRODEN, Wilmer Vásquez, advirtió que la propuesta de ley que pretende reducir la edad punible de 18 a 16 años es inválida e irresponsable, al considerar que los adolescentes no son responsables de la violencia y la inseguridad en el país.

Vásquez señaló que, cuando los gobiernos y los poderes del Estado no tienen la capacidad de ofrecer protección integral real a los niños y adolescentes, surgen este tipo de iniciativas que criminalizan a la juventud. “Los verdaderos responsables son los adultos, la familia y el propio Estado, que no han podido garantizar la seguridad ni los derechos de la niñez”, afirmó.

El activista ejemplificó la gravedad de la situación citando que los centros penitenciarios del país: de 26 centros, más de 19,500 personas privadas de libertad se encuentran en instalaciones con capacidad para apenas 13,000 a 15,000 internos.

Lamentó que trasladar adolescentes desde los 16 años a estas cárceles equivaldría a enviarlos a “las verdaderas escuelas del crimen organizado”, donde el hacinamiento y la violencia estructural dificultan cualquier posibilidad de rehabilitación.

Vásquez advirtió que, en lugar de proteger a los jóvenes, la medida los expone a ser formados como expertos o peones del crimen organizado, perpetuando la inseguridad que el propio Estado busca combatir.

La Red COIPRODEN insistió en que cualquier política sobre justicia juvenil debe enfocarse en prevención, protección y programas integrales que garanticen derechos y oportunidades para la niñez y adolescencia hondureña. LB