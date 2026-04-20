Red Centroamericana de Periodistas denuncia atentados y amenazas contra periodistas de investigación en Honduras

Tegucigalpa- La Red Centroamericana de Periodistas lanzó una alerta urgente por la escalada de amenazas, actos de intimidación y atentados contra los periodistas Carlos Girón y Marcelo Osorto, del medio ICN Investiga, en hechos que evidencian un patrón de violencia contra el periodismo de investigación en el país.

De acuerdo con la documentación presentada por la RCP, Girón ha sido víctima de una serie de incidentes graves entre marzo y abril. El 10 de marzo, desconocidos realizaron disparos en las cercanías de su vivienda y su vehículo presentó impactos de bala. Un día después, su automóvil fue embestido por una motocicleta mientras permanecía estacionado fuera de su casa.

La situación escaló el 25 de marzo, cuando el periodista fue seguido por sujetos desconocidos que lo interceptaron cerca de su residencia; uno de ellos le apuntó con un arma de fuego en la cabeza antes de retirarse sin mediar palabra.

Ante estos hechos, el comunicador acudió el 30 de marzo al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para interponer una denuncia formal por amenazas, intimidaciones y posible intento de atentado.

La organización también denunció que estas agresiones se producen tras la publicación de investigaciones periodísticas. El 23 de marzo, ICN Investiga difundió un reportaje sobre un presunto desvío de más de 64 millones de lempiras en la alcaldía de Nueva Armenia, en el departamento de Francisco Morazán, lo que habría generado acciones de intimidación indirecta contra Osorto, incluyendo amenazas de querellas y presiones personales.

El 14 de abril, ambos periodistas acudieron nuevamente ante el CONADEH, donde fueron remitidos al Mecanismo de Protección de la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, con solicitud de medidas cautelares.

La RCP advirtió que estos hechos reflejan un patrón de represalia contra el periodismo investigativo, especialmente cuando se exponen posibles actos de corrupción y abusos de poder a nivel local, lo que pone en riesgo la vida e integridad de los comunicadores.

En ese sentido, la organización hizo un llamado urgente a las autoridades hondureñas para garantizar la protección inmediata de los periodistas, realizar investigaciones diligentes e imparciales, y sancionar tanto a los responsables materiales como intelectuales.

Finalmente, la Red reiteró que la libertad de prensa es un pilar fundamental de la democracia y subrayó que cualquier intento de silenciar al periodismo mediante la violencia constituye una grave violación a los derechos humanos.LB