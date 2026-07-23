Recurso de Romeo Vásquez ya está en manos de la presidencia de la CSJ

Tegucigalpa – La Sala de lo Constitucional Corte Suprema de Justicia (CSJ), votó por mayoría de votos a favor del recurso de amparo interpuesto por la defensa del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez.

Así lo informó este jueves el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, quien dijo que la Sala de lo Constitucional votó por mayoría la suspensión del acto reclamado.

“La Sala de lo Constitucional emitió un auto por mayoría en la cual varios compañeros firmamos el auto con suspensión del acto reclamado y hubo un voto en particular”, manifestó Vallecillo.

Señaló que el expediente pasa al pleno de magistrados para que emita una resolución.

Vallecillo confirmó que el expediente ya se encuentra en la presidencia de la CSJ que ya lo agendó para que sea conocido en el pleno en la próxima sesión.

Sobre la decisión del Ministerio Público de declarar inadmisible un recurso a favor de los exmiembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, contestó que la Sala de lo Constitucional debe recibir y conocer el expediente. AG