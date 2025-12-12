Recurso contra Comisión Permanente no rendirá frutos, a criterio de Ramón Barrios

Tegucigalpa – El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios señaló que el recurso de inconstitucionalidad presentado en las últimas horas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Comisión Permanente no rendirá frutos.

-El congresista reiteró que la Comisión Permanente no está facultada para hacer la declaratoria de elecciones, solo el pleno.

Barrios, quien preside la comisión de asuntos constitucionales en el Congreso Nacional defendió que esa comitiva está establecida en la Constitución de la República, por lo tanto no procede.

El diputado oficialista afirmó que debido a que la oposición en el Congreso Nacional ha estado sesionando, “pero al interponer un recurso de inconstitucionalidad, lo que están haciendo es lo evidente, ellos saben que sus reuniones han sido reuniones de amigos porque si ellos son el Congreso Nacional no habría necesidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Comisión Permanente”.

El parlamentario reiteró que la Comisión Permanente no puede tomar decisiones que le corresponden al pleno, como declarar al ganador de los comicios electorales si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no lo hace el 30 de diciembre.

(Leer) Si no hay declaratoria del CNE antes del 30 de diciembre, la decisión pasa al Congreso: Redondo

“Esa facultad ya la estableció el constituyente, esa facultad se la pasa al Congreso Nacional de la República, quien debe hacer entre otras facultades que establece el artículo 205, numeral 7, hacer la declaración el mismo Congreso Nacional, pero aclaró, no puede ser la Comisión Permanente sino que tiene que ser el pleno”, dijo. VC