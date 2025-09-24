“Recuperaremos Honduras muy pronto”: Romeo Vásquez

Tegucigalpa– El general en condición de retiro Romeo Vásquez apareció nuevamente en un video en medio de la maleza y besando la bandera de Honduras y en donde llama a los hondureños a recuperar pronto el país.

Luego de que se diera a conocer el aumento a la recompensa de 30 millones de lempiras por su captura, el exjerarca de las Fuerzas Armadas publicó un nuevo video que acompañó con un texto.

«El amor, dignidad y patriotismo por Honduras no tiene precio, algo que el narco-familión y su gobierno no conocen. ¡Animo Hondureños! Recuperaremos Honduras muy pronto”.

Y además, etiquetó a medios de comunicación, la ONU y a Donald Trump, presidente de Estados Unidos y a su Secretario de Estado, Marco Rubio.

Este miércoles las autoridades de la Secretaría de Seguridad incrementaron la recompensa para quien dé información sobre el paradero del general en condición de retiro, Romeo Vásquez por 30 millones de lempiras. IR