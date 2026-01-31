Recuperar la matrícula de 2 millones, el reto de autoridades de Educación

Tegucigalpa – En el marco del retorno a clases, el analista Denis Cáceres, recordó que al menos 150 mil estudiantes siguen fuera del sistema educativo desde la pandemia de coronavirus. “Antes de la pandemia estaban matriculados 2 millones de estudiantes, y se caen 150 mil estudiantes, estos estudiantes no regresaron después de la pandemia”, dijo.

Agregó que mientras la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) muestra una leve recuperación de 25 mil estudiantes, la Secretaría de Educación no y que el reto de la ministra Ivette Arguetta es recuperar la matrícula a 2 millones.

El próximo lunes 2 de enero es una fecha importante porque arranca el año escolar, pero que se debe estar claro que los retos son enormes, comenzando porque durante la transición las autoridades salientes no realizaron una campaña de matrícula para los niños de 4 años vayan a preescolar y los de 6 años a primer grado.

Cáceres refirió que los estudiantes de entre 15 y 19 años que están excluidos tienen opciones de continuar sus estudios como a modalidad de educación por radio, sin embargo, lamentó que no se ve esa campaña masiva en los medios de comunicación para que los padres vayan a matricular a sus hijos.

El experto en materia educativa indicó que el rendimiento académico en matemáticas es deficiente en el país y destacó la importancia de material educativo orientado a reformar esas áreas.

“El rendimiento se cayó en la pandemia, no lo levantamos y ahora necesitamos libros de texto para matemáticas, más tiempo de aprendizaje y sobre todo que no se pierdan días de clases”, indicó. VC