“Recuperar el centro es recuperar la ciudad”: Juan Diego Zelaya

Tegucigalpa–El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, lideró este martes un amplio despliegue de seguridad en el centro histórico integrado por la Policía Municipal, Policía Nacional y el Sistema del 911, como parte de la Operación Centro Seguro, una intervención estratégica orientada a recuperar el orden, fortalecer la presencia institucional y garantizar tranquilidad a comerciantes y ciudadanos.

“Recuperar el centro es recuperar la ciudad. Aquí no solo estamos reforzando la seguridad, estamos devolviendo confianza a la gente que trabaja, que emprende y que transita todos los días por estas calles”, expresó el alcalde.

Esta intervención forma parte de una visión integral de ciudad donde la seguridad no solo se basa en reacción, sino también en prevención, vigilancia y acción coordinada.

El centro de la ciudad es el punto donde convergen el comercio, la cultura y la vida diaria de miles de capitalinos. Por ello, la seguridad se convierte en un elemento fundamental para su funcionamiento. En ese sentido, la Operación Centro Seguro marca el inicio de una estrategia coordinada entre la Policía Municipal, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Emergencias 911.

La intervención contempla mayor presencia policial en las calles, patrullajes constantes en zonas de alta circulación, control en puntos estratégicos y capacidad de respuesta inmediata ante cualquier situación, fortaleciendo así la convivencia y la seguridad en el área.

Además del despliegue operativo, la estrategia incorpora el uso de tecnología mediante el sistema 911, que permite el monitoreo permanente a través de cámaras distribuidas en el centro de la ciudad, facilitando la detección de incidentes en tiempo real, la coordinación de respuestas rápidas y la anticipación de situaciones de riesgo.

Durante la actividad, Juan Diego estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez; el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass; y el subdirector del Sistema Nacional de Emergencias 911, Lester Carias, evidenciando el trabajo articulado entre instituciones para fortalecer la seguridad en la capital.

En el marco de sus primeros 100 días de gestión, la administración municipal ha venido impulsando acciones orientadas a recuperar el orden y mejorar las condiciones de la ciudad, siendo esta operación un paso clave para consolidar espacios públicos más seguros y funcionales.

Con la Operación Centro Seguro, la Alcaldía del Distrito Central reafirma su compromiso de construir una capital donde se pueda caminar con confianza, trabajar con tranquilidad y vivir con seguridad. IR

El mar, 5 may 2026 a las 7:18, isis rubio (<isisrubio78@gmail.com>) escribió: