Recuperan el segundo cuerpo del derrumbe en bodegas del Anillo Periférico

Tegucigalpa – El Cuerpo de Bomberos informó este miércoles del hallazgo sin vida de la víctima del derrumbe en una bodega en el Anillo Periférico a la altura de la colonia Loarque, capital hondureña.

El fallecido fue identificado preliminarmente según descripción brindada por familiares como Félix Núñez, y además se conoció que él se desempeñaba como contador de la empresa propietaria de la bodega.

El mayor del Cuerpo de Bomberos, Sergio Madrid, relató que el cuerpo del hombre fue encontrado a 12 metros de distancia de la primera víctima que era Claudia Suyapa Garay.

El cuerpo recuperado de Félix Núñez, que fue extraído de los escombros.

Manifestó que ya están extrayendo el cuerpo de los escombros mediante camilla, y que se lo entregará de manera inmediata a personal del Ministerio Público para remitir a la morgue judicial.

Una vez que entreguen el cuerpo al Ministerio Público, los bomberos reanudarán la búsqueda de Karen Girón, que sería la única persona que falta por localizar y que se estima está a 15 metros de donde se encontró a Félix Núñez.

Desde tempranas horas, los bomberos iniciaron las labores de búsqueda de recuperar o salvar las dos personas que estaban desaparecidas y soterradas tras el derrumbe del cerro en esta bodega. AG