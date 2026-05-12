Recuperan cuerpo de menor de ocho años en el río Chamelecón en La Lima

San Pedro Sula– El Cuerpo de Bomberos de La Lima realizó labores de recuperación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un menor en las aguas del río Chamelecón, a la altura de la arenera Hacienda Lempira.

La víctima fue identificada como William David Cálix Andrade, de apenas ocho años.

Según la información proporcionada por personal presente en el lugar, el cuerpo del menor fue localizado en el sector contiguo a la Hacienda Lempira.

Los bomberos se desplazaron a la zona para apoyar en las labores correspondientes.

Hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido. IR