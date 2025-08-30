Recuperan cuerpo de joven reportado como desaparecido flotando en un río en Olancho

Tegucigalpa – Flotando en la ribera del río Guayape, a la altura de la aldea El Plomo, en Juticalpa, Olancho, fue hallado el cadáver de un hombre que tenía varios días de haber sido reportado como desaparecido.

La víctima fue identificada como Manuel Antonio Gutiérrez López, de 25 años.

Según versiones preliminares, habría sido ejecutado y posteriormente dejado a la orilla del río por lo que la crecida del caudal hizo que arrastrará el cuerpo hasta el sector donde fue encontrado.

La familia del joven había reportado su desaparición a inicios de la semana.

El cuerpo será trasladado a la morgue capitalina. IR