Recuperan cuerpo de hombre decapitado en la capital

Tegucigalpa – El cuerpo de un hombre que fue decapitado fue recuperado por autoridades policiales y de Medicina Forense este viernes de un matorral en la colonia La Esperanza, de Tegucigalpa.

El reporte de un cuerpo fue reportado desde las primeras horas del día por vecinos y transeúntes. Las versiones de testigos indican que el hombre fue decapitado y que su cuerpo fue lanzado desde el sector de la colonia Izaguirre, que está aledaña a La Esperanza.

Además de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público a la zona del hallazgo también llegaron bomberos para colaborar con el rescate de los restos mortales.

En julio, otro hallazgo similar fue reportado en la capital, específicamente en el sector La Cantera de la colonia Flor del Campo de la capital hondureña.

En Honduras se registran siete decesos violentos cada día, de acuerdo a datos del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). PD