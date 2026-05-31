Recuperación y protección de los cauces fluviales del distrito central

José S. Azcona

Frente a los desafíos que presentan los cauces fluviales del Distrito Central, la respuesta no puede limitarse a intervenciones aisladas o de emergencia. Se requiere una estrategia integral que combine medidas legales, sociales y técnicas, orientadas a recuperar, proteger y desarrollar estos espacios como parte activa del sistema urbano y ambiental de la ciudad.

La primera línea de acción debe ser jurídica y administrativa. Mientras los cauces de quebradas y ríos no estén claramente definidos, registrados y protegidos en los sistemas oficiales, cualquier esfuerzo físico será frágil. Es indispensable que, en coordinación entre el Instituto de la Propiedad, la Alcaldía Municipal del Distrito Central y los patronatos de las zonas de influencia, se proceda a registrar de forma clara y definitiva los cauces y sus áreas de protección, tanto en el Catastro Municipal como en el Instituto de la Propiedad.

Este registro debe incluir no solo el eje del cauce, sino las franjas de protección que deben permanecer libres de ocupación. A partir de ello, debe establecerse una prohibición absoluta de realizar remediciones o ajustes de lotes privados que invadan o reduzcan estos espacios. No puede seguir ocurriendo que, por vía administrativa, se consoliden ocupaciones que eliminan la función hidráulica y ambiental del cauce y trasladan el riesgo al resto de la ciudad.

Es importante reconocer que la franja tradicional de respeto de diez metros no siempre es suficiente. En muchos sectores, la topografía, la pendiente de los taludes o el comportamiento histórico de las crecidas hacen necesario establecer distancias mayores. Estas áreas deben quedar claramente definidas como no edificables y entendidas como parte del sistema ambiental y de espacios públicos de la ciudad.

La segunda línea de acción es lograr la posesión social de los cauces. Un cauce que existe solo en planos y prohibiciones, pero que permanece abandonado en la práctica, seguirá siendo vulnerable. Es necesario proceder a la revegetación sistemática de los cauces, priorizando especies que estabilicen suelos, mejoren la infiltración y recuperen funciones ecológicas básicas. La vegetación debe ser el elemento central de la intervención.

Este proceso debe realizarse en conjunto con los patronatos y asociaciones de vecinos de las comunidades colindantes. Involucrar a la población en la siembra, el mantenimiento básico y la vigilancia informal fortalece el vínculo con el espacio y reduce su deterioro futuro. Al mismo tiempo, debe garantizarse el acceso controlado a los cauces para actividades recreativas de bajo impacto, recordando que el nivel del agua solo aumenta significativamente en ciertas épocas del año.

Los cauces no deben destinarse a planteles, canchas ni superficies duras, aun cuando sean de uso común. Estas intervenciones rigidizan el espacio y reducen su capacidad hidráulica. El uso primario debe ser el de bosque urbano, funcionando como corredor verde, amortiguador de crecidas, mejora del microclima y espacio de esparcimiento natural.

La tercera línea de acción es el manejo hidráulico y sanitario selectivo. En algunos tramos será necesario recurrir al dragado periódico o a la construcción de pasos duros mediante canalización controlada, con el fin de facilitar el flujo del agua y evitar estancamientos que generan problemas de salubridad. Estas intervenciones deben ser puntuales y basadas en criterios técnicos, sin transformar los cauces en infraestructuras rígidas generalizadas.

De forma paralela, es indispensable avanzar en la canalización adecuada de las aguas negras hacia sus puntos de tratamiento. Separar claramente el drenaje pluvial del sistema de aguas residuales es una condición básica para cualquier recuperación real de los cauces.

Finalmente, el cuidado y mantenimiento de estos espacios no debe recaer exclusivamente en la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Asociaciones de vecinos y colindantes comerciales o industriales pueden asumir un rol activo de apoyo, sin que ello implique custodia ni control exclusivo. Los cauces deben permanecer siempre como espacios públicos, libres y accesibles para toda la ciudadanía.

La recuperación y protección de los cauces fluviales no sustituye otras soluciones al problema del agua en el Distrito Central, pero las complementa y las hace más eficientes. Integrarlos de forma inteligente al sistema urbano es una de las decisiones más sensatas y transformadoras que la ciudad puede tomar.