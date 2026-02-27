Recuerdan a Sala Laboral que es inaceptable que una sentencia se embargue las cuentas del BCH

Tegucigalpa – En una circular del 16 de febrero la Secretaría del Poder Judicial recordó a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que no es aceptable que ante una sentencia condenatoria firme en contra del Estado, se embarguen las cuentas del Banco Central de Honduras.

Mediante la circular número 02-226 la Secretaría General de la CSJ indicó que el artículo 667 del Código del Trabajo establece: Los Jueces de Trabajo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están sometidos más que a la Constitución y la ley.

En la circular se enfatiza que los Servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley.

En ese orden, se dejó firme que las facultades de los Juzgados de Letras del Trabajo, Cortes de apelaciones y su competencia, están desarrolladas expresamente en los artículos 679-699 y demás disposiciones del Código del Trabajo; en tal virtud no es aceptable que ante una sentencia condenatoria firme en contra del Estado, se embargue las cuentas del Banco Central de Honduras, toda vez que es atribución del Poder Ejecutivo y bajo su responsabilidad, el variar el destino de partidas presupuestarias para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas dentro de las que se incluyen las obligaciones a cargo del Estado, provenientes de Sentencias definitivas firmes para el pago de prestaciones laborales cuando no existiere partida presupuestaria, o esta estuviera agotada.

Asimismo, se enfatizó que el objetivo principal del Banco Central de Honduras es velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional y propiciar el normal funcionamiento del valor interno y externo de la moneda nacional y propiciar el normal funcionamiento del sistema de pagos. Con tal fin formulará, desarrollará y ejecutará la política monetaria crediticia y cambiaria del país; siendo atípico en consecuencia que desde la Judicatura embarguen cuentas bancarias, sin observar la normativa establecidas constitucionalmente y la Ley orgánica de Presupuesto.

A continuación Proceso Digital reproduce la circular número 02-2026 del Poder Judicial: