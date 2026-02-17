Rector universitario denuncia sobornos y advierte que no le “torcerán la mano”

Tegucigalpa– El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández expresó que el dolor de algunos dirigentes del transporte es que no han podido “torcerle” su mano, confirmando que existieron sobornos a su persona para ceder en el tema de transporte.

Fernández salió al paso luego de presuntas denuncias que serían presentadas por transportistas por supuesta corrupción en el transporte de la UNAH.

“Si hay algo que caracterizará mi vida es manejar las cosas con transparencia, lo que pasa es que están acostumbrados a que les mojen la mano y yo no lo haré, el contrato no lo lleva la UNAH, es a través del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, nosotros contratamos al PNUD, nosotros no tenemos nada que ver con contratar el transporte”, sostuvo.

Agregó que “hay transportistas que se han querido comunicar conmigo, me han ofrecido regalías y no he cedido, esto es un transporte para la comunidad universitaria y se está manejando de la forma más transparente posible”, confirmó

Fernández apuntó que “no permitiré a nadie que hable de corrupción cuando nosotros todo lo manejamos de forma transparente, se toparon con alguien que no cederá y no lo detendré pase lo que pase y no me temblará la mano”. IR