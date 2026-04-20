Rector Fernández informa acuerdos con el CN y garantiza continuidad de proyectos de la UNAH

Tegucigalpa – El rector Odir Fernández informó que se lograron acuerdos con el Congreso Nacional con respecto al presupuesto y agregó que con esto se garantiza la continuidad de los proyectos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

– Congreso, Finanzas y UNAH acuerdan que presupuesto universitario será de 7.753 millones de lempiras.

Detalló que se alcanzaron acuerdos con el Congreso y la Secretaría de Finanzas que permitirán mantener en funcionamiento los programas universitarios, pese a que no se logró cumplir con la asignación del 6 % del presupuesto.

El titular de la máxima casa de estudios indicó que aunque el porcentaje solicitado no fue concedido en su totalidad se llegó a un punto de equilibrio que garantiza la continuidad de las iniciativas académicas y sociales impulsadas por la institución.

“Queremos decirle a la comunidad universitaria que nada de lo que venimos construyendo en conjunto se va a detener. No habrá paralización de programas”, afirmó Fernández, al tiempo que destacó que el programa “Mi Bienestar” seguirá vigente y será financiado para asegurar su continuidad.

Igualmente, Fernández especificó que la UNAH continuará habilitando nuevos cupos para el segundo período académico, con el objetivo de ampliar el acceso de estudiantes a la educación superior.

El titular del CN, Tomás Zambrano y el rector de la UNAH, Odir Fernández.

El anteproyecto de presupuesto enviado en septiembre de 2025 contemplaba un monto de 8,602 millones de lempiras; sin embargo, la propuesta reformulada asciende a 7,160 millones, lo que representa una disminución de 1,442 millones de lempiras, sin embargo se confirmó que no hay rebaja en los montos asignados a la UNAH.

El presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para el año lectivo 2026 será de 7,753 millones de lempiras, anunció este lunes el presidente de la Comisión Legislativa de Presupuesto, el diputado Mario Pérez, tras una reunión realizada en el Congreso Nacional en la que participaron autoridades del Alma Máter y la Secretaría de Finanzas.

[LEER] Policías desalojan con gases a supuestos estudiantes en bajos del CN

Protestas de supuestos estudiantes

La anterior declaración surge luego que esta tarde se registraran enfrentamientos entre supuestos estudiantes universitarios y elementos de la Policía Nacional. Una batalla campal se vivió por el enfrentamiento entre las partes. Los jóvenes lanzaron piedras y la autoridad respondió con gases lacrimógenos.

En relación con esas manifestaciones estudiantiles, Fernández refirió que acudió por una convocatoria independiente del Legislativo, donde coincidió con algunos representantes estudiantiles, aunque aclaró que no estaba presente el presidente de la Federación. Añadió que entre los asistentes se encontraban jóvenes vinculados al movimiento estudiantil y el candidato recientemente electo en ese sector.

Señaló que continuó trabajando con su equipo técnico en la revisión de los ajustes que serán incorporados al Presupuesto de la UNAH, mientras que desconoce el rumbo que tomaron posteriormente los estudiantes que participaron en la protesta.

Concluyó afirmando que “vamos a continuar con los programas y no vamos a paralizar. Vamos a hacer los ajustes correspondientes para darle continuidad a los mismos, pero el programa ‘Mi Bienestar’ va a continuar”. JS