Rector Fernández espera que aumento en junta directiva del CN no genere incremento en la planilla

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, (UNAH), Odir Fernández, pidió que el aumento a 28 cargos en la junta directiva del Congreso Nacional, no genere un incremento a la planilla de este poder del Estado.

Dijo que si habla de una reducción de personal en todos los poderes del Estado, el Poder Legislativo no debe ser la excepción.

También exigió que las nuevas autoridades cumplan con el mandato constitucional de otorgar el 6 % del Presupuesto Nacional a la universidad.

Siempre se va a requerir más presupuesto, pero con que cumplan con el 6 % ya es algo, expresó.

Ante las críticas a su trabajo señaló que lo deben “aguantar” al menos dos años más ya que su mandato como rector es hasta el año 2028.

Recordó que cuando inició en el cargo la matrícula de la UNAH era de 54 mil 700 estudiantes y hoy se cuentan con más de 77 mil estudiantes.

Hoy hay gobernabilidad y ningún día de clases se ha perdido en dos años, resaltó. (RO)