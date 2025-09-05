Rector Fernández alega que evento de Rixi en la UNAH fue a petición de la Secapph y lo tilda como un desacierto

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, manifestó que el uso del auditorio Juan Lindo para un evento de la presidenciable de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, fue por petición de la Secretaría de Cultura, Arte y de los Patrimonios (Secapph).

El miércoles, Moncada realizó un conversatorio con los representantes del sector de cultura en el auditorio de Juan Lindo de la UNAH.

En ese sentido, Fernández contó que la Secapph hizo la solicitud para utilizar el auditorio el lunes para realizar un conversatorio de artistas con el fin de fortalecer la vinculación y un convenio entre la UNAH con esta dependencia del Estado.

No obstante, el rector mencionó que se prestó el espacio debido a que no ha iniciado el tercer período académico en la UNAH.

“Pudimos observar que se desarrolló un evento de carácter político, en ningún momento se ha impulsado una actividad política-partidista”, aseveró Fernández.

Argumentó que él es el primer responsable de este hecho, pero reafirmó que no se está impulsando la candidatura de una persona a un cargo de elección popular.

Consideró como desacierto la actividad realizada por la Secapph y lo tildó que no tiene la idea que la UNAH está desmarcada de la actividad política. AG