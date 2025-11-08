Rector de UNAH pone a disposición vehículos para traslado de material electoral

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Odir Fernandez, puso hoy a disposición todos los vehículos institucionales para el traslado de maletas electorales.

A través de sus redes sociales el rector señaló que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no logra contratar transporte, la UNAH pone a disposición todos sus vehículos.

Si el @CneHonduras no logra contratar el transporte para el traslado del material electoral, la @UNAHoficial pone a disposición los buses, vehículos institucionales y todo tipo de transporte de la universidad que permitan realizar el proceso electoral que el pueblo hondureño… — Odir Fernández (@UNAH_Rectoria) November 8, 2025

“Si el @CneHonduras no logra contratar el transporte para el traslado del material electoral, la @UNAHoficial pone a disposición los buses, vehículos institucionales y todo tipo de transporte de la universidad que permitan realizar el proceso electoral que el pueblo hondureño desea con urgencia este 30 de noviembre. ¡No hay excusas! Queremos elecciones limpias y transparentes, escribió el académico.

Cabe señalar que la empresa “Unión Latín Cargo S.A.” rechazó la adjudicación del servicio de transporte pesado para la distribución y retorno de las maletas electorales, kits tecnológicos y otros materiales electorales esenciales para los comicios generales.

Ante ese escenario el CNE no ha logrado la contratación del servicio de transporte.

Lo anterior retrasa el cronograma electoral y añade incertidumbre al ya debilitado sistema democrático del país. (RO)