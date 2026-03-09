Rector de UNAH implora transferencias para pagar salarios, “se nos dijo que íbamos a estar bien”

Tegucigalpa – “Le pedimos encarecidamente al presidente de la República, que ocupamos las transferencias de este año, que se nos pague la deuda del año pasado”, clamó este lunes el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, ante la falta de recursos para poder honrar los compromisos con los empleados y los proveedores.

– Se han detenido algunas construcciones de edificios para poder usar esos fondos para el pago de salarios, dijo el rector.

– Reprochó la iniciativa de una diputada para abrir una universidad en Comayagüela. “La universidad no es pulpería, si hay algo que vamos a salvaguardar es lo académico, y exigimos respeto”, manifestó.

“La gente necesita su salario. Les pido de por favor, se dijo ‘vamos a estar bien’, pero necesitamos estar bien no en un discurso, sino en una realidad, necesito pagarles salarios a los empleados, necesito que se continúen dando las clases, continuar con los proyectos de fortalecimiento a la investigación”, remarcó.

Describió que hay pendientes en transferencias 319 millones de lempiras del año pasado (2025), mientras en lo que va de este 2026 no han recibido un tan solo centavo dado a que no se ha aprobado el Presupuesto General de la República.

Aceptó que la actual gestión gubernamental ha transferido alrededor de 400 millones de lempiras que estaban pendientes de los montos del año anterior.

Fernández dijo que esa falta de recursos limita a la institución para el pago de sueldos y salarios, entre otros compromisos que tiene la máxima casa de estudios.

Cifró en 280 millones de lempiras la planilla de la UNAH que la integran 7 mil empleados, y que los salarios de enero y febrero se hicieron con recursos que tenía ahorrado la Alma Máter.

El rector de la UNAH, Odir Fernández, clama el pago de transferencias por parte del gobierno. “No tenemos ni para pagar salarios”, dice. #ProcesoDigital pic.twitter.com/yJv6o8HH4Z — Proceso Digital (@ProcesoDigital) March 9, 2026

“Ya no tenemos recursos, el ahorro o lo que teníamos guardado que es de otros compromisos, ya se nos terminó”, refirió Fernández.

Reveló que la construcción de algunas edificaciones se ha tenido que parar para usar esos fondos en el pago de empleados. “Por suerte la universidad tiene un nivel de credibilidad grande y se sabe que somos buenos clientes, y que ahorita no hemos pagado no porque no queremos, sino porque no hay transferencias”, puntualizó.

Defendió la postura académica sobre los 40 días del gobierno de la administración de Nasry Asfura, que aunque no hubo transición tampoco hay excusas porque se sabía la situación que se heredaba.

El rector universitario cuestionó que no haya nombrado un ministro de Salud, así como otras oficinas que todavía no tienen una cabeza. “Somos críticos. Los familiones eran malos antes y siguen siendo malos ahora, lo que antes era malo sigue siendo malo hoy. Hoy debemos de criticar, de generar espacios para que el gobierno sea mejor, lo que exigimos es que se tomen las riendas”. JS