Rector de la UNAH pide al Gobierno incorporar a la academia en la solución de los problemas nacionales

Tegucigalpa- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, instó a las autoridades del país a colaborar directamente con la educación superior, al apuntar que cuentan con el conocimiento necesario para contribuir a la solución de los principales desafíos nacionales.

“Es momento de que las actuales autoridades del país vuelvan su atención hacia la academia y fortalezcan los mecanismos de diálogo y colaboración con las instituciones de educación superior” señaló Fernández a través de sus redes sociales.

El rector compartió su preocupación porque no se aprovechan de forma sistemática la experiencia de empleados universitarios ante problemas como la sequía y la crisis energética.

En ese sentido, destacó que catedráticos e investigadores de la Facultad de Ciencias cuentan con experticia que serviría de apoyo en la toma de decisiones estratégicas.

Asimismo, sostuvo que la academia no debe permanecer al margen de los grandes debates nacionales y abogó por la creación de espacios permanentes de participación para la construcción de políticas públicas.

“Resulta indispensable escuchar las reflexiones, propuestas y estudios desarrollados por los académicos de la Facultad de Humanidades y Artes, quienes poseen una comprensión profunda de los procesos educativos y sociales” agregó la máxima autoridad de la UNAH.

Fernández concluyó que fortalecer el vínculo entre el Estado y la academia es una necesidad urgente para avanzar hacia un modelo de gobernanza basado en una visión de largo plazo orientada al bienestar colectivo. AD