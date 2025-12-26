Rector de la UNAH pide a Nasry Asfura transparencia, memoria y reconciliación

Tegucigalpa– El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, envió un extenso y firme mensaje al presidente electo de la República, Nasry Asfura, en el que lo felicitó por el respaldo popular obtenido en las urnas, pero al mismo tiempo le recordó que ese voto representa una “responsabilidad histórica” y una exigencia de cambio real para el país.

Fernández subrayó que la confianza otorgada por el pueblo hondureño no debe entenderse únicamente como un triunfo electoral, sino como un compromiso para honrar las expectativas de una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. “Ese voto es confianza, pero también es exigencia”, expresó.

En su pronunciamiento, el rector fue enfático al señalar que Honduras espera que no se repitan las prácticas que, en el pasado, mancharon la imagen del Partido Nacional, como la corrupción, el narcotráfico y la impunidad. En ese sentido, afirmó que el nuevo gobierno tiene la oportunidad de demostrar que es posible gobernar con transparencia, ética pública y verdadero compromiso social.

No olvidar

El titular de la UNAH también hizo un llamado a no olvidar los hechos recientes de la historia política del país, recordando la condena por narcotráfico del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos. Señaló que, aunque haya recibido un perdón, ello no lo exime de responsabilidad moral ni borra el daño causado a la institucionalidad hondureña, por lo que pidió que su figura no vuelva a incidir en la vida pública nacional.

Fernández insistió en la necesidad de conformar un gabinete con alta preparación académica, pero, sobre todo, con sensibilidad social y vocación de servicio. Destacó que Honduras cuenta con un valioso capital humano formado en la UNAH y otras instituciones, capaz de contribuir al desarrollo sostenible del país.

Retos

Asimismo, advirtió que el nuevo gobierno recibirá una nación con serias dificultades financieras e institucionales, mencionando que la UNAH arrastra más de mil millones de lempiras pendientes de transferencia, al igual que otras entidades del Estado. No obstante, sostuvo que gobernar implica asumir responsabilidades y buscar soluciones, sin utilizar el pasado como justificación.

El rector también abogó por un gobierno austero, cercano y humano, que priorice la eficiencia, el servicio público y el bienestar de la población por encima de los privilegios y la ostentación. “Gobernar es unir, no separar”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado a la reconciliación nacional, la paz y el diálogo.

Finalmente, Fernández reiteró la disposición de la UNAH de trabajar por el país, no al servicio de partidos o personas, sino del pueblo hondureño. También exhortó a la militancia del Partido Nacional a ejercer el poder con humildad y sin persecuciones políticas, y reconoció la actitud del gobierno saliente al facilitar una transición ordenada.

“Honduras ha vuelto a confiar. Hoy tiene usted la oportunidad histórica de convertir esa confianza en un verdadero cambio”, concluyó el rector, deseando que el próximo gobierno sea recordado por honrar al pueblo hondureño.LB