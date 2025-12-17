Rector de la UNAH expresa preocupación por falta de empatía y disposición de la presidenta de reconocer resultados electorales

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, expresó este miércoles su preocupación por la falta de empatía y disposición de la presidenta Xiomara Castro de reconocer los resultados de las elecciones generales.

A través de su cuenta de red social “X”, se refirió a las elecciones del 30 de noviembre en la que los hondureños eligieron quienes serían sus próximas autoridades, en la cual el oficialismo está quedando en tercer lugar.

Señaló que los hondureños expresaron un rechazo a la actual administración, como respuesta a prácticas de prepotencia evidenciadas por algunos funcionarios que olvidaron que su rol era servir al Estado con responsabilidad y mesura.

Fernández manifestó su preocupación a organismos de base, militancia y colectivos por la convocatoria del Partido Libertad y Refundación (Libre) a movilizarse en las calles.

“Este tipo de llamados, lejos de fortalecer la democracia, puede derivar en confrontación social. Quienes hemos ejercido función pública sabemos que el deber primario del Estado es promover la paz y la estabilidad, no profundizar tensiones”, alertó.

Consideró que las actuales circunstancias brindan una oportunidad para un cierre institucional digno, mediante un llamado firme a la paz social y a la generación de certidumbre para el comercio formal e informal.

Igualmente, remarcó que es alarmante la existencia de amenazas, aunque provengan de sectores minoritarios, desde ámbitos de la fuerza pública contra periodistas y ciudadanos que disienten del oficialismo.

El rector recalcó que Libre solo podrá aspirar a ser nuevamente una opción si antepone los intereses nacionales y realiza un cierre responsable de este período gubernamental.

Sostuvo que la UNAH tenga diferencias con el oficialismo no la convierte en adversario, sino que en una herramienta legítima para evaluar la acción pública, reconociendo aciertos y señalando errores con rigor.

Finalmente, demandó que la mandataria hondureña debe emitir instrucciones claras para que los actuales funcionarios actúen con probidad y no dispongan de los recursos públicos como si se tratara de una despedida anticipada, a sabiendas de que su gestión concluye. AG