Rector de la UNAH denuncia bloqueo de Finanzas que les retiene L 1,300 millones

Tegucigalpa- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, denunció este viernes un bloqueo financiero sin precedentes por parte de la Secretaría de Finanzas, señalando que el Ejecutivo mantiene retenidos más de 1,300 millones de lempiras del presupuesto ordinario de la institución.

-Odir exige a Finanzas transferir fondos “que por derecho corresponden”

Fernández afirmó que esta retención está afectando directamente las obligaciones administrativas y laborales de la máxima casa de estudios.

“Se nos castiga y no nos transfieren, nos adeudan hasta hoy L 1,300 millones; la institución debe honrar sus deudas y cumplirle al personal sus derechos como ser vacaciones y décimo tercer mes”, expresó.

El rector hizo un llamado urgente a las autoridades de Finanzas para que atiendan sus gestiones y procedan con la transferencia inmediata de los recursos: “Hacemos un llamado para que las autoridades de Finanzas nos contesten las llamadas y nos transfieran lo que en derecho le corresponde a la institución”.

Fernández fue más allá en sus declaraciones al sugerir que la falta de transferencias obedecería a motivos políticos.

“¿Por qué no me hacen transferencias? Me tienen castigado por no plegarme al oficialismo”, aseguró, al denunciar que la retención está impactando el funcionamiento administrativo, académico y de investigación en la UNAH.

UNAH concluye el año académico pese a la crisis

Pese al escenario financiero adverso, el rector destacó que la institución ha logrado cerrar el periodo académico con resultados positivos:

“La UNAH cierra el 2025 sin interrupciones, con más carreras y con el compromiso de seguir trabajando para que el 2026 sea mejor”, afirmó.

Fernández reiteró que la universidad necesita los recursos para continuar operando con normalidad y cumplir sus compromisos con estudiantes, docentes y personal administrativo, señalando que la situación actual amenaza con afectar la estabilidad institucional si no se resuelve de inmediato.LB