Rector de la UNAH denuncia que estudiantes han sufrido maltratos en transporte público

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, denunció este martes que estudiantes sufren de maltratos de parte de miembros del transporte público.

A través de su cuenta de red social “X”, posteó que los estudiantes universitarios son víctimas de asaltos a la vista y paciencia de algunos transportistas.

Adicionalmente, denunció que en la actualidad, los estudiantes de la UNAH son víctimas de maltratos e intimidaciones de transportistas.

En ese sentido, solicitó a la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) que adopte medidas sobre el maltrato que miembros del transporte público les han dado a jóvenes universitarios.

Seguidamente, la Secretaría de Seguridad comunicó que agentes de la DNVT ha empezado a tomar acciones inmediatas de búsqueda y localización de transportistas que han agredido a estudiantes universitarios.

Más temprano, un grupo de estudiantes universitarios realizaron una protesta en el bulevar Suyapa para exigir la habilitación de operaciones de los “buses brujitos” como alternativa a los “rapiditos”. AG