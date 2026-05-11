Rector de la UNAH denuncia presiones para frenar programa de transporte gratuito universitario

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, denunció presiones y supuestos intentos de boicot contra el programa de transporte gratuito universitario.

A través de sus redes sociales, Fernández afirmó que nunca había sentido “tanta presión” para paralizar el proyecto y acusó intentos de desinformación alrededor del beneficio estudiantil.

“Están queriendo boicotear, deslegitimar y desinformar este importante beneficio”, expresó el rector en su publicación.

Fernández aclaró que la universidad ya realizó el pago correspondiente por adelantado para garantizar el funcionamiento del servicio durante el segundo período académico de 2026.

¡Nunca había sentido tanta presión para que paralice el transporte gratuito universitario! Están queriendo boicotear, deslegitimar y desinformar este asunto importante beneficio.



Aclaro, el transporte este funcionando con normalidad; por cierto, para evitar cualquier presión,… — Odir Fernández (@UNAH_Rectoria) May 11, 2026

“Me van a tener que aguantar, porque el bienestar estudiantil seguirá” escribió en sus redes sociales.

Posteriormente, explicó que algunas unidades pertenecientes a una empresa específica presentaron inconvenientes por temas administrativos y de pago, aunque reiteró que la situación no pasó a mayores.

El rector señaló que, tras estos problemas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó sustituciones para evitar afectar a los estudiantes.

El académico reconoció que algunas unidades todavía no contaban con la rotulación correspondiente debido al cambio de vehículos, pero aseguró que esos detalles serán solucionados en las próximas horas.

También aseguró que el transporte continuará funcionando bajo las mismas condiciones de seguridad para la comunidad universitaria, al contar con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas de Honduras. AD