Rector de la UNAH advierte que está en riesgo el servicio de transporte estudiantil por falta de fondos

Tegucigalpa – El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, advirtió este jueves que está en riesgo el servicio gratuito de transporte estudiantil.

Fernández explicó que hay una carencia de recursos debido a una deuda de 519 millones de lempiras por parte de la administración gubernamental.

Comentó que ha sostenido plática con el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, que le ha pedido un compás de espera para transferir lo adeudado a la UNAH-

“Los proveedores nos están exigiendo el pago de esos pendientes en el tema de transporte, construcciones y alimentos, si nosotros no tenemos transferencias no podemos andar esos servicios”, dijo el rector.

Comentó que no hay transferencias de la Secretaría de Finanzas ni un presupuesto aprobado en el presente año y hay compromisos financieros que cumplir.

Detalló que el servicio de transporte de la UNAH beneficia a 20 mil estudiantes a nivel nacional.

Sobre el presupuesto designado, dijo que el anteproyecto contempla una cifra de ocho mil 600 millones de lempiras, pero que no alcanza al mandato del 6 % del Presupuesto General. AG