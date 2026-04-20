Recorte presupuestario de la UNAH impactará en su capacidad académica

Tegucigalpa – La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), enfrenta una reducción significativa en su presupuesto general para 2026, según información difundida en un material institucional en las últimas horas.

El anteproyecto enviado en septiembre de 2025 contemplaba un monto de 8,602 millones de lempiras; sin embargo, la propuesta reformulada asciende a 7,160 millones, lo que representa una disminución de 1,442 millones de lempiras.

Bajo el mensaje “Sin presupuesto no hay futuro”, la institución académica advierte que este recorte tendría efectos directos en su funcionamiento y en la calidad educativa. Entre las principales consecuencias se señalan menos cupos para estudiantes, reducción en la contratación de docentes y limitaciones para la apertura de nuevas carreras y campus.

Asimismo, el ajuste presupuestario impactaría en áreas clave como becas estudiantiles, investigación académica y programas de vinculación con la sociedad, pilares fundamentales del desarrollo universitario.

La situación ha generado preocupación sobre el futuro de la educación superior pública en Honduras, en medio del llamado de la UNAH a garantizar recursos suficientes para sostener su crecimiento y cobertura.

Igualmente, la UNAH ha enfrentado en los últimos años la falta de transferencias por parte del gobierno de la República. JS