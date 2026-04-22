Recorte de casi L.25 mil millones en Presupuesto 2026 responde a menor financiamiento externo, advierte economista

Tegucigalpa – El economista Wilfredo Díaz señaló que el recorte aplicado al presupuesto reformulado para el ejercicio fiscal 2026, aprobado por el Congreso Nacional de Honduras, obedece principalmente a la reducción en las fuentes externas de financiamiento, especialmente el crédito externo.

El especialista explicó que la disminución, cercana a los 25 mil millones de lempiras, está estrechamente vinculada con la caída en la formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión pública en infraestructura y proyectos estratégicos. Según Díaz, esta situación se produjo debido a que varios proyectos no contaban con financiamiento asegurado, lo que obligó a ajustar las cifras.

“El 86% del recorte se explica por la reducción de crédito externo, lo que impacta directamente en la inversión pública, particularmente en aquellos proyectos que no tenían respaldo financiero en firme”, detalló, en su cuenta de X.

“Que conste, esto no implica que se esté reduciendo la FBKF ( Formación Bruta de Capital Fijo ) respecto al gobierno anterior, sino más bien que se tenía posiblemente una visión demasiado optimista sobre la ejecución de proyectos (por no decir ineptitud para ejecutar) por lo que ese monto parece estar inflado”, remarcó el economista.

El análisis se da luego de que el Congreso aprobara la noche del martes 21 de abril un presupuesto general por 444 mil 335.8 millones de lempiras para el año fiscal 2026, en medio de un contexto de restricciones financieras y compromisos de deuda.

En ese sentido, Díaz también alertó sobre los retos fiscales a mediano plazo, destacando que entre 2026 y 2030 se prevén elevados montos de amortización de la deuda pública. Indicó que los picos más altos se registrarán en 2027 y 2030, asociados principalmente a vencimientos de bonos soberanos.

El economista advirtió que este escenario limita el margen de maniobra del Estado para impulsar la inversión pública y obliga a una planificación más rigurosa del gasto. Asimismo, subrayó la importancia de garantizar fuentes de financiamiento sostenibles para evitar mayores recortes que puedan afectar el desarrollo económico del país.

Finalmente, Díaz consideró que la reducción en la inversión pública podría tener implicaciones en el crecimiento económico, especialmente si no se logra reactivar el financiamiento externo o atraer nuevas fuentes de recursos para proyectos estratégicos. LB