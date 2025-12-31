Recorrer juntos sendas de justicia y fraternidad pide Iglesia para 2026

Tegucigalpa – El arzobispo José Vicente Nácher emitió este 31 de diciembre un mensaje de Año Nuevo en el que pidió recorrer juntos sendas de justicia y fraternidad.

“Propongo que recorramos juntos sendas de justicia y fraternidad, caminos que no son fáciles, pero sí posibles”, dijo el también presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH)

Reflexionó que el 2025 dejó en muchos hondureños heridas abiertas y corazones doloridos.

“Sanar estas heridas será tarea compleja, pero necesaria que exigirá respeto y renuncia por parte de todos”, agregó.

A renglón seguido, pidió que no se apague el anhelo de una Honduras basada en la verdad, la solidaridad y el perdón.

“Mi oración les acompaña siempre, feliz año nuevo a todos y que el amor de Dios renazca en nuestros corazones”, cerró.

El año 2025 en Honduras concluyó envuelto en una crisis electoral marcada por semanas de retrasos para conocer los resultados de las elecciones del 30 de noviembre, en las que se declaró como nuevo presidente a Nasry ‘Tito’ Asfura.

El país, de diez millones de habitantes, más del 60 % pobres, vivió un año que estuvo atravesado por dos momentos críticos: las elecciones primarias del 9 de marzo, organizadas por los partidos Libre (Libertad y Refundación, izquierda) en el poder, Nacional y Liberal (conservadores), y los comicios generales de noviembre.

Las elecciones de marzo estuvieron en peligro porque el día de las votaciones en ciudades como Tegucigalpa, la capital, microbuses contratados a última hora anduvieron circulando y se aparcaron en varios puntos, repletos de maletas electorales aún cuando, por ley, las Fuerzas Armadas, que además son ‘apolíticas, obedientes y no deliberantes’, son responsables del traslado, custodia y vigilancia del material electoral.

Las irregularidades y debilidades estructurales en la organización electoral también se evidenciaron en los comicios generales de noviembre, que fueron más dominados por acusaciones de fraude y discursos de confrontación que por propuestas, en un clima de alta incertidumbre política. (RO)