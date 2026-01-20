Reconocimiento de ganador se puede hacer aunque el funcionario esté en funciones, recuerda exmagistrado

Tegucigalpa – El expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, explicó este martes que si alguno de los candidatos a alcaldes o diputados gana un recurso tras el recuento jurisdiccional que realiza en la actualidad el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) lo que procede es hacer el cambio con quien haya sido declarado electo, aunque esté en funciones.

Este martes a partir de las 9 de la mañana el Consejo Nacional Electoral (CNE) comienza la entrega de credenciales, sin embargo el TJE sigue admitiendo recursos de apelación, lo que compromete ese cargo.

Para el caso, el TJE admitió en este fin de semana el recurso de amparo interpuesto por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Netzer Mejía, quien impugnó 349 actas que el sistema del TREP mandó a inconsistencias. Según Mejía son 5 mil marcas que no fueron contabilizadas en el departamento de Cortés para la elecciones de diputados.

Aguilar refirió que en el pasado ya se han dado casos en que el cargo fue entregado a quien ganó una apelación.

“Incluso hubo un caso cuando yo estaba de presidente del TSE, el alcalde pasó a ser regidor y el regidor alcalde cuando ya solo faltaban seis meses para terminar el periodo”, recordó el exmagistrado electoral al agregar que eso se dio porque la Sala de lo Constitucional tardó tres años en dar el fallo del amparo interpuesto en ese caso. VC