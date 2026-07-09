Recompensas policiales no son efectivas para capturar criminales, asevera analista 

Tegucigalpa – La abogada Reina Rivera consideró que el sistema de recompensas utiliza para facilitar capturas criminales ha tenido resultados limitados en Honduras, debido al poder económico y la capacidad de intimidación que mantienen estas estructuras delictivas.

Rivera explicó que, a pesar que las recompensas son un mecanismo empleado por cuerpos policiales en distintos países, encuentra muchas dificultades para trasladarse por el contexto hondureño.

De acuerdo con la analista, las organizaciones criminales cuentan con recursos suficientes para garantizar el silencio de quienes podrían colaborar con las autoridades.

La profesional del derecho agregó que el temor a represalias desincentiva las denuncias ciudadanas, ya que quienes proporcionen información pueden convertirse en blanco de las organizaciones criminales.

Además, sostuvo que los grupos delictivos incluso pueden ofrecer mayores sumas de dinero para impedir que se revelen datos sobre sus integrantes.

Como alternativa, Rivera consideró que las autoridades deben fortalecer las investigaciones financieras para atacar las estructuras económicas del crimen organizado.

«Lo que nos hace falta es que nuestra fuerza de investigación sea capaz de trazar la ruta del dinero. Cuando usted traza la ruta del dinero, logra desarticular no solo la red criminal, sino quitarle buena parte de su poder», concluyó. AD