Recompensa por paradero a Romeo Vásquez asciende a L. 25 millones

Tegucigalpa – La Policía Nacional comunicó este viernes que decidió ascender la recompensa por información del paradero del exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez, a 25 millones de lempiras.

Vásquez Velásquez sigue liderando la lista de las 10 personas más buscadas con orden de captura de las autoridades hondureñas.

La recompensa fue establecida inicialmente en 500 mil lempiras en marzo de 2025 y ha venido aumentando de manera progresiva: primero a 1 millón, luego a 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones y posteriormente a 15 millones el pasado 31 de julio. El 18 de agosto, el monto subió en 5 millones más, alcanzando los 20 millones, y ahora llega a 25 millones de lempiras.

Vásquez es acusado por el asesinato de Isy Obed Murillo y la tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala, hechos ocurridos durante las protestas que siguieron a la crisis política de 2009 por la destitución del expresidente Manuel Zelaya Rosales.

En este caso también están implicados los generales en condiciones de retiro Carlos Roberto Puerto y Venancio Cervantes que guardan prisión en la cárcel de Támara.

El general en condición de retiro se encuentra prófugo de la justicia hondureña luego de que una resolución de la Corte de Apelaciones de lo Penal decidiera cambiar la medida de arresto domiciliario a prisión preventiva. AG