Recomiendan iniciar a racionar combustibles y energía en Honduras

Tegucigalpa – El exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Salomón Ordóñez, recomendó hoy al Gobierno de Honduras iniciar con los racionamientos de combustibles y energía eléctrica.

Lo anterior como medida de prevención ante los impactos que el país sufrirá a causa de los conflictos bélicos en Oriente Medio.

En ese contexto, manifestó que el conflicto entre Israel e Irán provocará un aumento en los precios internacionales de los combustibles, lo que también generará impacto en Honduras.

Ordóñez indicó que la medida inmediata no necesariamente debe ser subsidiar los combustibles.

En cambio, refirió que se debe considerar “el racionamiento de los combustibles y de la energía eléctrica”.

Adicionalmente se debe concientizar a la población sobre el uso responsable de estos recursos.

Asimismo, explicó que durante este año podrían coincidir dos factores que afecten al país: el conflicto en Medio Oriente y el fenómeno climático de El Niño.

“En el tema de energía eléctrica nos va a afectar porque comienzan a funcionar todas las plantas térmicas, pero eso lo vamos a ver hasta que lleguemos a los meses de abril, mayo y junio”, zanjó. (RO)