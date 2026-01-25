Recomendaciones para el nuevo presidente constitucional de Honduras

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

No es fácil darle recomendaciones a un presidente debido a que él como todo personaje de la política ha de tener sus asesores técnicos, sin embargo, en materia de Medio Ambiente, tema que ha sido de toda una vida de experiencias y formación profesional, creo que me otorga la venía para sugerirle con propiedad que debe de hacer en esta área específica.

La idea central se fundamenta en el hecho de ayudar a buscar la ruta al desarrollo de todos los hondureños en los próximos 4 años, pues bien, partimos del hecho que en nuestro país casi siempre se ha improvisado o en el mejor de los casos se a mal entendido lo que es un plan de desarrollo a : corto, mediano y largo plazo; y como segundo elemento importante es el hecho que muy poco sabemos de las potencialidades y recursos existentes en nuestro territorio, por esa razón siempre pareciera que estamos luchando en contra de la naturaleza.

En Honduras lo tenemos todo y en abundancia, los problemas que tenemos es porque no hemos adoptado las acciones y medidas acorde a nuestra realidad, veamos en el campo agropecuario hemos luchado eternamente con una práctica totalmente equivocada, al sustituir suelos forestales a suelos agrícolas, ya de allí tenemos uno de los principales problemas que nos afectan, siendo la pérdida de suelo y en consecuencia las áreas forestales,la biodiversidad, la captación del agua, la erosión del suelo, las inundaciones y la destrucción de bienes y las vidas humanas en general.

Es una historia que se repite año con año con la tendencia a ser cada vez más peligrosa , !soluciones claro que las hay¡, primero debemos decidir hacer los planes de desarrollo municipal, luego los planes regionales por cuencas y de esta manera descubriremos la situación real de cada rincón del país, así como sus necesidades en: infraestructura, educación, vivienda, demanda energética y además sus potencialidades energéticas, en otras palabras implementar una estrategia hacia el ordenamiento territorial.

Recomiendo hacer este análisis en cada cuenca hidrográfica y de esta forma se sabrá con certeza las condiciones en las que se encuentra la nacion, asi podremos definir o fortalecer las políticas públicas con una sola finalidad, resolver el tema del manejo de los recursos naturales y obtener una cartera de proyectos en infraestructura que deben de desarrollarse a efecto de impulsar el desarrollo local acompañado de la generación de la energía local, con esto nos ahorramos la pérdida de un 34% o más de energía por transmisión.

Debemos entender que la variable agua puede ser nuestro principal aliado o principal enemigo, por esa razón debemos enfocarnos en cómo podemos retener el agua que recibimos con represas o embalses construidos en área paralelas a la subcuenca principal a efecto de capturar el agua de rebalse por medio de canales de derivación construidos en la parte media de la cuenca y de esta forma convertimos un problema en una oportunidad para la generación de: energía eléctrica local, agua para riego, procesos industriales y consumo humano.

Tenemos que restaurar simultáneamente las áreas de la cuencas mediante técnicas de reforestación, con eso estaremos asegurando las inversiones en: infraestructura, el sector turismo y agropecuario, pero sobre todo seguridad de los bienes materiales y la gran posibilidad de aumentar la producción y productividad en materia de alimentos, es decir, seguridad alimentaria; tenemos que ser eficientes con los bienes naturales que tenemos, solo así podremos levantar la economía y atraer la inversión extranjera.

Finalmente, aquí lo tenemos todo y en abundancia, pero hay que tener ojos para verlo, el camino es el plan nacional de desarrollo sustentado en estas evaluaciones técnicas regionales; todo lo podemos hacer, pero se necesita informarse bien y no dar pasos de ciego, porque puede ser peligroso y se podría caer en situaciones difíciles, se puede hacer consultando y teniendo oídos para escuchar con humildad y resolver conforme.

Se terminó el tiempo de improvisar, ahora toca resolver con sabiduría y escuchando a cada sector, podemos hacer una gran nación si sabemos escuchar a los que dicen tener las opciones , al contrario nada se pierde, recuerden que hay tres verdades: la tuya, la mía y la verdad verdad, así que manos a la obra, Honduras toda espera, ! ánimos !, se puede salir de la pobreza en que estamos porque somos ricos en recursos naturales y potencialidades, además de un pueblo esperando que se le brinde certidumbre y esperanza.