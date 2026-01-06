Reclamos por citas y medicamentos siguen en el Hospital Escuela

Tegucigalpa – Los reclamos por falta de citas médicas para especialidades no cesan en este inicio de año en el Hospital Escuela, el principal centro asistencial del país.

“Yo soy una paciente que hace cuatro años estoy en tratamiento ginecológico por miomas y quistes. La última cita que me dieron fue el 4 de septiembre de 2025 y hasta el sol de hoy no he agarrado una cita”, relató la joven identificada como Damaris.

La capitalina dijo que uno de los médicos residente la sacó del sistema por lo que debe comenzar el proceso de cero con una referencia y reclamó que en su experiencia se ha encontrado con falta de medicamentos.

“Es necesario que haya más personal para que nos puedan atender, en ginecología solo están viendo prácticamente embarazadas”, pidió.

Otro hondureño pidió al gobierno más atención a la salud y denunció falta de medicamentos para diabéticos. “Mi familiar es diabética y los medicamentos son caros, y muchas veces los medicamentos baratos están acá, pero los caros uno tiene que comprarlos”, dijo el hombre, quien indicó que viajó desde el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. VC