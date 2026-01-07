Reclamos de pagos evidencian insolvencia del gobierno

Tegucigalpa – Una avalancha de reclamos por falta de pagos enfrenta la administración gubernamental de la presidenta Xiomara Castro a 20 días de entregar el poder de la nación. Desde burócratas, maestros, jueces, hasta constructores claman para que el Poder Ejecutivo pague sus deudas con cada uno de estos gremios.

– El Poder Judicial, la UNAH, los maestros, empleados públicos y constructores privados son algunos frentes que reclaman pagos del gobierno.

– Decreto PCM 38-2025 ordena a SEFIN recuperar fondos ociosos y recentralizar la Tesorería ante embargos, rescate de la ENEE y préstamos bloqueados en el Congreso.

Recién, el Gobierno hondureño reconoció de forma implícita una crisis severa de liquidez al emitir el Decreto Ejecutivo PCM 38-2025, mediante el cual ordena a la Secretaría de Finanzas (SEFIN) reintegrar a la Cuenta Única de la Tesorería (CUT) todos los saldos no utilizados que mantienen instituciones públicas, con el fin de cubrir obligaciones urgentes del Estado.

El decreto, publicado en La Gaceta, autoriza a SEFIN a “vaciar” cuentas bancarias, subcuentas y libretas de entidades del sector público no financiero, siempre que los fondos no estén comprometidos en obligaciones legales, contractuales o devengadas, consolidando así la liquidez bajo control central del Ejecutivo.

De acuerdo al titular de Sefin, Christian Duarte, se preveía la recolección de más de 1 mil millones de lempiras para honrar algunos compromisos del gobierno.

Los reclamos públicos del Poder Judicial y de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) sobre la falta de transferencias presupuestarias por parte del Ejecutivo, vuelve a poner el dedo en la llaga sobre la liquidez del gobierno para honrar sus compromisos.

Otro de los rubros que exigen pagos del gobierno son los constructores. Para el caso, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, pidió a la administración de Xiomara Castro dejar saldada la deuda con los contratistas.

El también expresidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), refirió que si bien durante el gobierno de Castro se han comenzado varios proyectos carreteros, “el problema es que no han pagado y cuando no se paga al contratista, lo pone en una insolvencia que no puede hacer nada”.

En tal sentido, Sikaffy indicó que lo justo es que el gobierno que entrega el poder el 27 de enero próximo debería de dejar pagado todo lo que se debe, “los 5 mil millones de lempiras que debe de las obras civiles en el país”, afirmó.

Juan Carlos Sikaffy, expresidente del Cohep.

El empresario de la construcción aseguró que el gobierno no les da respuesta a sus pedidos de que se les paguen las deudas atrasadas. “Yo creo que sí es un problema grave, hay que hablar con el ministro Warren (Ochoa) para que asigne los fondos, es importante que paguen a los contratistas”, urgió.

Sikaffy afirmó que la industria presume que hay fondos en las arcas del Estado, pues por lo que circula, el gobierno tiene un superávit de flujo de caja por lo que cree que las autoridades están en la condición de pagarles a los contratistas.

Maestros exigen pagos

El dirigente magisterial Onan Cálix se quejó que miles de maestros aún no reciben sus pagos, una situación que no pasó ni en el golpe de Estado de 2009, “no nos había pasado a los profesores que estuviéramos pasando una amarga Navidad”, dijo.

Lamentó que más del 60 % de profesores no comieron nacatamales, ni siquiera supieron lo que era el sabor de una pulpa porque no se les pagó su salario, mientras un 30 % de los docentes ni siquiera ha recibido el aguinaldo.

“Esto es doloroso, ni siquiera le han pagado el decimotercer mes, es decir, el aguinaldo de un 30 % y ya estamos en 6 de enero y antes del 15 o después del 15 se tienen que pagar vacaciones a los profesores, más el mes de enero, estamos hablando que es una deuda estratosférica, pues porque no pagarle al 90 % de docentes el mes de diciembre y ya viene el mes de enero”.

El representante magisterial reprochó que la “presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento, nos trate con los pies a los profesores y a la profesoras que la llevamos al poder en 2021”.

Los maestros bloquearon carreteras exigiendo pagos de salario.

Cálix cuestionó que el gobierno tome represalias contra el magisterio porque perdió abrumadoramente las elecciones generales de 2025.

“Yo le exijo hoy como ciudadano, como docente, por favor, paguenle a ese 60 % de los compañeros y compañeras. Páguele a ese 30 % su aguinaldo y paguen las vacaciones a los docentes”, declaró.

Puntualizó que las autoridades salientes le dejarán ese problema al gobierno entrante y enfatizó que “juraron por los huesos de Morazán, que iban a pagar una deuda histórica desde el 2012, que le deben a los profesores de crecimiento vegetativo y no lo hicieron. No les han pagado a los profesores, yo no quiero pensar que quieren dejar este desorden administrativo, este desorden financiero para el nuevo gobierno. Lo que pasa es que se gastaron el pisto en las elecciones, en andar dando bonos para comprar la voluntad del pueblo. No, así no se ganan las elecciones, las elecciones se ganan con buenos gobiernos”.

Poder Judicial reclama millonaria mora

Tal como lo hiciera a finales de 2025 la presidenta del Supremo, Rebeca Ráquel Obando, este 2026 el magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mario Díaz, urgió a las autoridades del Poder Ejecutivo el pago de transferencias presupuestarias por arriba de los 1 mil 500 millones de lempiras.

Detalló que la deuda gubernamental data de finales de 2023, se prolongó durante 2024 y 2025, al tiempo que lamentó que varios proyectos de ese poder del Estado han tenido que ser parados por la falta de recursos.

“Entiendo que son aproximadamente 1 mil 500 millones, no tengo un dato exactamente, pero sí, son más de 1000 millones lo que se adeudan y como puede verse, pues es una deuda bastante importante en términos de los proyectos que nosotros podamos desarrollar”, señaló.

Mario Diaz, magistrado de la CSJ.

Acentuó que “a nosotros nos afecta directamente, puesto que hay muchos de los proyectos que se tienen, pues no es posible realizarlos por falta de ese presupuesto”.

Desglosó que ante la falta de recursos no se pueden hacer nombramientos necesarios para poder dinamizar las atenciones y los problemas que se nos vienen a presentar o lo que tiene que ver con las diferentes plazas que existen en los juzgados penales a nivel nacional.

El magistrado Díaz reiteró su llamado: “la deuda tiene que honrarse, puesto que son compromisos de carácter estatal que corresponde a una asignación presupuestaria con la asignación del 3 %, nunca se ha dado el 3 %, siempre se da una cantidad cercana al 3 %”.

Dijo que el Poder Judicial espera que se haga el pago de la asignación presupuestaria por parte del gobierno que está por entregar el poder el próximo 27 de enero. “Naturalmente, si eso no sucede así, pues al próximo gobierno le corresponderá asumir esta responsabilidad y cumplir en el menor tiempo posible”.

UNAH también reclama transferencias

En forma reiterada el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, ha reclamado al gobierno las transferencias del presupuesto consignado en la Constitución.

Fernández, denunció hace unas semanas un bloqueo financiero sin precedentes por parte de la Secretaría de Finanzas, señalando que el Ejecutivo mantiene retenidos más de 1,300 millones de lempiras del presupuesto ordinario de la institución.

“Se nos castiga y no nos transfieren, nos adeudan hasta hoy L 1,300 millones; la institución debe honrar sus deudas y cumplirle al personal sus derechos como ser vacaciones y décimo tercer mes”, expresó a inicios de diciembre.

Pese al escenario financiero adverso, el rector destacó que la institución logró cerrar el periodo académico con resultados positivos.

El rector Odir Fernández ha exigido reiteradamente las transferencias del presupuesto.

La calamitosa situación obligó al rector Fernández, junto a decanos y colaboradores de la institución, a presentar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de amparo debido a la falta de transferencias estatales superiores a los 1,300 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), situación que mantiene a la Máxima Casa de Estudios en una severa crisis financiera.

“La UNAH cerró el 2025 sin interrupciones, con más carreras y con el compromiso de seguir trabajando para que el 2026 sea mejor”, clamó.

Fernández reiteró que la universidad necesita los recursos para continuar operando con normalidad y cumplir sus compromisos con estudiantes, docentes y personal administrativo, señalando que la situación actual amenaza con afectar la estabilidad institucional si no se resuelve de inmediato.

De su lado, el ministro de Finanzas, Christian Duarte, acusó al rector de la UNAH de mentir y manipular a los trabajadores con relación al recurso de amparo interpuesto ante la falta de transferencias.

Duarte cifró que la deuda de la Caja del Tesoro con la UNAH es de 759.9 millones de lempiras.

Tomas de burócratas y reclamo de policías

Los empleados de la Secretaría Planificación Estratégica protestaron en las últimas horas frente a las oficinas de esta dependencia estatal en exigencia de nombramientos de plazas.

Uno de los empleados señaló que ingresaron a trabajar con la actual administración, pero nunca recibieron un contrato de permanencia laboral.

Asimismo, en este mismo caso se encuentran los empleados de los medios de comunicación estatales ya que fueron trasladados bajo el dominio de la Secretaría de Planificación.

La Policía terminó el 2025 pidiendo que les pagaran salarios y bonos.

Los empleados de Planificación, a parte del nombramiento de sus plazas, exigen el respeto a la antigüedad laboral.

Los empleados han colocado barricadas y queman llantas frente a la institución.

Cabe recordar que tres días antes de finalizar el 2025, policías hondureños amenazaron con paro de “fusiles caídos” ante la falta de pago de salarios y bonos de alimentación.

El propio director de la Policía, Juan Manuel Aguilar Godoy aceptó que se les debía el salario de diciembre y el bono alimenticio con dos meses de retraso.

“Se están aprovechando de la situación para mandar libelos, en efecto no se ha pagado el sueldo, yo soy uno de los afectados, yo no he cobrado el sueldo, así como todos los oficiales y toda la escala básica”, expresó el jefe policial a finales de 2025. JS