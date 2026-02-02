Reciprocidad piden al gobierno de Nasry Asfura migrantes hondureños  

Tegucigalpa – Tras tomar posesión de su cargo como presidente de Honduras, Nasry Asfura, los migrantes que residen en Estados Unidos piden reciprocidad al recordar que están acéfalos, sin embajador y sin quien maneje los consulados.

-Asfura tomó posesión el 27 de enero y afirmó que los migrantes serán prioridad en su gobierno.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, dijo a Proceso Digital que los migrantes hondureños en Estados Unidos esperan reciprocidad de parte del gobierno de Nasry Asfura.

“Que reconozca y valore todo el esfuerzo que se hace desde aquí, máxime desde el contexto migratorio que se maneja aquí”

Sostuvo que preocupa que no se tenga ningún acercamiento hasta el momento, donde estamos acéfalas, sin embajador, no se sabe quién está manejando los consulados, no se ha definido el embajador.

“Solo estamos a la expectativa, donde se dice que Cossette López será nombrada como embajadora de Honduras en Estados Unidos, esperemos que sea rápido es una noticia positiva y muy acertada de llegar a concretarse, urge que active la racha con los hondureños en el extranjero”, afirmó.

Dijo que preocupa la gran demanda que tienen los compatriotas hondureños con el tema del Estatus de Programa Temporal más conocido como TPS por sus siglas en inglés, los hondureños que están siendo deportados, las necesidades que tienen los hondureños en cada uno de los consulados.

Recordó que el 2025 se rompió un récord en el envío de remesas con más de 12 mil millones de dólares.

Incorporación de los migrantes retornados

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, anunció la implementación de un plan integral para facilitar la incorporación de los migrantes retornados a la sociedad hondureña, reconociéndolos como “unos héroes” por su esfuerzo y sacrificio en busca de mejores oportunidades para sus familias.

Asfura destacó la importancia de valorar el aporte de miles de compatriotas que, tras años de trabajo en el exterior —principalmente en Estados Unidos—, regresan al país con experiencia, remesas acumuladas y deseos de contribuir al desarrollo nacional.

Tres pilares fundamentales

Además, subrayó que “desde el día uno de nuestro gobierno, vamos a poner especial énfasis en tres pilares fundamentales para elevar la calidad de vida de los hondureños: educación, salud y empleo”.

En educación se trabajará en proyectos concretos para mejorar la infraestructura escolar, la capacitación docente y el acceso de los jóvenes a la educación técnica y superior.

El presidente manifestó que no se puede permitir que miles de jóvenes se queden fuera del sistema por falta de oportunidades.

En salud, hay varios temas pendientes por resolver de inmediato para ello, el propio presidente estará al frente de la institución para tomar decisiones concretas.

En torno a la generación de empleo, Asfura expresó que como gobierno se generarán las condiciones para que las empresas inviertan, para que se creen fuentes de trabajo formales, dignas, “vamos a darle la oportunidad a esos jóvenes que quieren trabajar, que tienen ganas de salir adelante”, apuntó. IR