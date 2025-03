Rechazo en Florida a proyecto de ley que debilita protección de niños migrantes abusados

Miami.– Treinta organizaciones en Florida manifestaron este martes su rechazo a un proyecto de ley impulsado por los republicanos al considerar que pondría en peligro a niños y jóvenes migrantes que han sufrido violencia, abandono o explotación.

Los grupos humanitarios señalaron que el proyecto de ley SB 1626 debilita el sistema de protección infantil del estado, afectando tanto a niños inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses.

La propuesta, argumentaron, modificaría el sistema de tribunales de dependencia, eliminaría salvaguardas esenciales para menores en situación de abuso, abandono o negligencia, y agravaría los retrasos en el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF).

«La SB 1626 socava la autoridad judicial en Florida y perjudica a niños que han sufrido violencia, abandono o explotación», señaló en un comunicado Tessa Petit, directora ejecutiva de Coalición de Inmigrantes de Florida.

Las organizaciones, entre ellas UnidosUS, Americans for Immigrant Justice y Florida Policy Institute, instan a los legisladores de Florida a rechazar la SB 1626 y preservar las protecciones fundamentales para los menores más vulnerables del estado.

La activista agregó que la ley actual brinda a estos menores un camino a la seguridad y la estabilidad, «pero este proyecto les arrebataría esa protección».

Las organizaciones recordaron que la iniciativa busca eliminar el derecho de los niños inmigrantes en Florida a solicitar un estatus migratorio legal con abogados privados. Impide además que menores en situación de riesgo presenten peticiones privadas cuando el DCF no puede actuar.

Igualmente convierte en discrecional, y no obligatoria, la protección de menores en función del criterio del funcionario del DCF asignado a cada caso.

Las organizaciones advirtieron en un comunicado que el proyecto no modifica la ley federal de inmigración, pero sí crea barreras innecesarias para menores que ya enfrentan trauma, desplazamiento e incertidumbre legal.

«No podemos ser un estado que le diga a un niño abusado o traficado que no merece protección por su lugar de nacimiento o cómo llegó aquí», agregó Petit.

Entre las organizaciones se encuentran también Florida Rising, American Immigration Lawyer’s Association y La Mesa Boricua de Florida.

Igualmente, National LGBTQ Task Force, Kids in Need of Defense (KIND), Latino Justice, PRLDEF, y The Guatemalan-Maya Center. EFE/ir