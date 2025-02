Rechazan valoraciones de Bartolo Fuentes que desacreditan subvención gubernamental a migrantes a los que además denigra

Tegucigalpa – Tanto usuarios de redes sociales como líderes de la comunidad hondureña en Estados Unidos rechazaron las valoraciones del diputado por Partido Libertad y Refundación (Libre), Bartolo Fuentes, en las que aseguró que los migrantes van a pasear y disfrutar con el dinero que el Gobierno les va a otorgar a su regreso y luego van a emprender la travesía nuevamente.

En el programa Doble Vía de Radio América, este 29 de enero, el presidente de la Comisión Especial de Migración del Congreso Nacional afirmó que los “migrantes van a pijiniar por quince días y después se van a ir” con el dinero que el Gobierno les va a otorgar.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció un “programa de emergencia” que dará a los migrantes retornados al país un bono económico, alimentación y capital semilla para poner en marcha emprendimientos ante la amenaza de deportaciones masivas de Estados Unidos.

Castro explicó que cada migrante retornado recibirá “a su llegada un apoyo de 100 dólares, ración de alimentos y mil dólares de capital semilla para iniciar, a través de las cajas rurales y urbanas, pequeños y medianos emprendimientos, así como programas de asistencia y empleo en áreas de formación de seguridad y organismos de protección forestal para incorporarse rápidamente al desarrollo económico nacional”.

Sin embargo, el diputado Bartolo Fuentes señaló que los migrantes van a hacer parranda con ese dinero y si les sobra nuevamente van a emprender la ruta migratoria. Pero Flores no se quedó allí, sino que además emitió juicios de valoración que denigran la condición de los migrantes.

Entre otros juicios expresó que se trata de «un problemática psicológico, el que se va necesita proyectar a sus amigos y a su familia que él tuvo éxito , hay se pasan tomando fotos con carros que no son de ellos, los que pueden venir, hay unos que vienen y no sé si ahorita, pero ya tiempos supe de uno que venía a mi aldea y quitaba cadenas prestadas allá, esclavas prestadas allá, para venir a «apantallar», no eran de él, pero venía a alucinar. Entonces, que lo deporten y ver que solo viene con la «maletilla», con la mudada nada más, para él es humillante, olvídese, no regresa ni a la aldea, allí nomas da la vuelta y se va de regreso…»

El líder de la comunidad hondureña en Estados Unidos, Juan Flores, criticó el comentario del parlamentario hondureño y dijo que su nombramiento como presidente de la Comisión de Migración fue una mala, pero estratégica decisión del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.

Explicó que es estratégica ya que el diputado no cuenta con visa estadounidense, eso lo mantiene lejos de la mayoría de migrantes, por eso es estratégico para ellos que están en contra de los migrantes, dijo.

Desde la Fundación 15 de Septiembre, que dirige Juan Flores, se ha solicitado la remoción del diputado Bartolo Fuentes y nombrar a personas beligerantes.

El usuario de redes sociales Marcos Orellana reaccionó “el coyote de la Fuente y que hoy cobra la mitad vuelve a sus coyotadas en el próximo enero”.

Otro usuario identificado como Andino Gonzales expresó “lastima votar (sic) el tiempo con ese tipo de personas, hipócritas”.

Los anteriores comentarios forman parte de un rechazo total a lo expresado por el diputado hondureño.

Juan Flores pidió a la población hondureña reflexionar el voto y no apoyar a personas incapaces y contrarias al bienestar de los migrantes. PD