Rechazo a construcción de cárcel en La Mosquitia se convierte en denuncia ante CIDH

Tegucigalpa – La líder misquita, Mirna Wood informó este miércoles que la denuncia contra la construcción de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) en la comunidad del Mocorón, Gracias a Dios ya fue realizada en instancias internacionales.

“Presentamos la denuncia ante la Fiscalía de Honduras, pero también hemos presentado ya la denuncia internacional contra el gobierno de Xiomara Castro, las Fuerzas Armadas, Rixi Moncada y contra el ministro de Ambiente, Lucky Medina aquí en la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en Washington”, dijo Wood en una entrevista a Radio América.

La dirigente indígena indicó que también están buscando el espacio para presentar la situación que vive en pueblo misquito ante la amenaza de que se construya una cárcel en su territorio, ante la administración del presidente Donald Trump.

Los misquitos suman ya 85 días de resistencia, en rechazo al proyecto para alojar a reos de alta peligrosidad, como parte de la estrategia del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para combatir la criminalidad en el país.

“Los gobiernos de Honduras nunca nos han llevado desarrollo, en el departamento de Gracias a Dios no hay luz, no hay agua, no hay infraestructura, no hay hospitales, no hay medicamentos, no hay una buena educación, pero la presidenta Xiomara si quiere llevar una cárcel y eso no lo aceptamos”, reclamó Wood.

Por eso, han llevado su posición a este proyecto a instancias internacionales, ya que “la Mosquitia vamos a apelar al Tratado Wyke-Cruz”, aseveró la dirigente misquita, quien dijo que pese a ser de las fundadoras del Libertad y Refundación (Libre) en Gracias a Dios, no apoya las acciones que pretende el partido de gobierno. VC