Rechazan solicitud de revisión de medidas para exfiscal Francia Medina y continuará en prisión

San Pedro Sula – El Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula rechazó la revisión de las medidas cautelares presentada por abogados de la exfiscal Francia Sofía Medina, por lo que continuará recluida mientras avanzan los recursos presentados por su defensa.

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El portavoz del Poder Judicial, Herbert Rivera, informó que la resolución fue emitida de manera unánime por los jueces del tribunal, quienes declararon sin lugar la petición por falta de fundamentos legales.

“Lo peticionado por la defensa, que era que la fiscal saliera de la prisión y quedara bajo su guardia y custodia, se le prohibiera salir del país y se presentara periódicamente a los juzgados, no tiene ningún asidero legal ni fundamento jurídico para acceder a ello”, explicó Rivera.

Rivera también detalló que la defensa presentó un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones, además del de inconstitucionalidad interpuesto previamente, acciones que mantienen suspendida la lectura de la sentencia definitiva.

“Ya pasó la lectura de fallos, ya pasó la individualización de la pena; habrá que esperar que se resuelvan esos recursos”, indicó el vocero.

La exfiscal fue declarada culpable el pasado 27 de mayo por varios delitos, entre ellos lavado de activos, y falsificación de documentos públicos.

El portavoz judicial recordó que, durante la individualización de la pena realizada el 16 de junio, la Fiscalía solicitó una condena de 31 años de prisión.

Sumado a ello, pidieron una multa superior a los 367 millones de lempiras, 20 años de inhabilitación absoluta y 12 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

El caso contra Medina Martínez continuará en análisis mientras las autoridades determinan si las acciones interpuestas tienen fundamento para modificar su declaración de responsabilidad penal. AD