Sin acuerdos, este sábado sigue votación hasta lograr nueva CSJ

Tegucigalpa – La noche de este viernes fracasó un nuevo intento para elegir el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por lo que el titular del Legislativo, Luis Redondo convocó al sábado para continuar con la elección de los altos jueces de la República.

– PSH cuestionó las nóminas indicando que las mismas incluyen aspirantes con ligues al narcotráfico, mientras el PL señaló que también hay profesionales que han defendido intereses de grandes empresas que han esquilmado al pueblo.

– Libre insiste que si no se nombra este 11 de febrero una nueva CSJ en el país se rompe el orden constitucional, en tanto el PN rechazó esa versión y dijo que la ley es clara al establecer que el pleno actual de la CSJ sigue hasta que haya elección.

– Luis Redondo manifestó que el sábado 11 de febrero vence el mandato de los actuales magistrados, por lo que sesionaran mañana, tarde o noche hasta lograr una nueva CSJ.

La sesión que duró una hora y 15 minutos aproximadamente, culminó con la convocatoria de Luis Redondo para mañana hasta lograr que haya un nuevo pleno del Supremo.

El pleno de la Cámara Legislativa rechazó esta noche las nóminas de 15 aspirantes a integrar la próxima Corte Suprema de Justicia (CSJ), presentadas por Libertad y Refundación, y el Partido Nacional.

La sesión convocada para las 3.00 de la tarde comenzó a las 7.30 de la noche con la totalidad del pleno del Poder Legislativo.

Al hacer uso de la palabra la diputada de Libre, Isis Cuéllar propuso una nómina integrada compuesta por: Rebeca Raquel Obando, Gaudy Bustillo, Wagner Vallecillo, Sonia Dubón, Anny Ochoa, Odalys Nájera, Rubenia Galeano, Isbela Bustillo, Martha Merino, Roy Pineda, Walter Miranda, Milton Jimínez, Mario Díaz, Luis Padilla y Francisca Villela.

La planilla integrada propuesta por el oficialismo concitó el rechazo de la Cámara.

En el turno del Partido Nacional, el diputado Jorge Zelaya propuso su propia nómina de aspirantes para integrar la Corte Suprema. Después de un pronunciado discurso en el que pidió escoger a los mejores candidatos para integrar el Supremo para los próximos siete años, pidió a Libre no hacer caso a su caudillo -Mel Zelaya- y que piensen en Honduras.

El diputado Jorge Zelaya lee la nómina del Partido Nacional para integrar el Supremo. #ProcesoDigital pic.twitter.com/32kqu3XAWt — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 11, 2023

Los nominados por el principal partido de oposición fueron los siguientes: Ana Pineda, Gaudy Bustillo, Wagner Vallecillo, Sonia Dubón, Anny Ochoa, Odalys Nájera, Rubenia Galeano, Isbela Bustillo, Luis Padilla, Daniel Sibrián, Roy Pineda, Walter Miranda, Milton Jiménez, José Pineda y Francisca Villela.

Por parte del Partido Salvador de Honduras (PSH), la diputada Fátima Mena cuestionó que el pleno de la Cámara haya aceptado la presentación de nóminas, ya que este recurso fue agotado el pasado 25 de enero cuando se pretendió elegir por primera vez a los integrantes del alto tribunal.

Agregó que lo que procede es el voto individual y público como se aprobó en aquella última sesión de hace dos semanas.

Mena lamentó que la junta directiva del Congreso Nacional repita las mismas prácticas de sus antecesores y que son seriamente cuestionadas por el partido en el poder.

Protesta de la bancada del PSH la noche de este viernes en el hemiciclo legislativo.

El jefe de bancada del Partido Liberal, Mario Segura dijo que no presentarán una nómina por respeto a cada uno de los 45 aspirantes al cargo de alto juez.

Hizo un llamado a todas las bancadas para buscar consensos, al tiempo que emplazó a sus compañeros de Cámara para que piensen en Honduras. “Pongámonos de acuerdo compañeros y elijamos esta Corte ya”, vociferó.

Tras los cuestionamientos de PSH en el sentido que ya se había hecho una moción nominativa el pasado 25 de enero, el titular del CN Luis Redondo rechazó que eso haya ocurrido porque la misma no fue admitida y debatida en aquella oportunidad.

Puntualizó que la posición de PSH está alejada de lo que la Constitución establece y dijo que junto a los asesores del Legislativo hizo la formal exposición para aclarar los señalamientos que llamó sin fundamentos.

Mientras, el diputado oficialista Jari Dixon mencionó que los que se oponen a una nueva CSJ no quieren un nuevo Supremo hondureño porque tiene temores.

Citó que existía un acuerdo, pero de último momento todo se vino abajo. “Ellos piensan más en sus propios intereses, tenemos la responsabilidad de elegir una nueva Corte Suprema y de no hacerlo entramos en una ruptura del orden constitucional”, expuso.

Hizo un llamado especial al Partido Nacional para que se elija una nueva CSJ. “Hemos accedido a muchas cosas que ha pedido el Partido Nacional. No podemos elegir magistrados suplentes como piden los nacionalistas porque es violentar la Constitución de la República”, tachó.

En tanto, el presidente de la bancada del PN, Tomás Zambrano expresó que Libre pretende una Corte a su medida e incluso mencionó la escasez de huevos en el mercado y citó: “Así la quieren ustedes, una Corte de esa forma…”.

Increpó que el partido de gobierno tiene a la población en total crisis, sin empleos y con muchas demandas insatisfechas sobre lo que prometieron en campaña política.

“Honduras no puede esperar nada de ustedes. El pueblo los está viendo, se les ha caído la careta. Libre habla de romper el orden constitucional porque pretenden hacer lo mismo que sucede en Cuba y Venezuela, pero el pueblo no se los permitirá”, discursó.

Luis Redondo en su participación.

Se violentan artículos pétreos en la forma de gobierno

Al volver a hacer uso de la palabra, el diputado Redondo refutó los señalamientos de la bancada nacionalista y refutó que al verter acusaciones se lleven de encuentro a los 45 candidatos a magistrados que envió la Junta Nominadora.

Seguidamente, el jefe del Legislativo leyó su argumentación jurídica para respaldar que el Congreso Nacional no tiene la facultad de alargar el mandato de los magistrados de la República.

Enfatizó que la Constitución hace énfasis para que los máximos representantes de los tres poderes del Estado no permanezcan más tiempo en sus cargos, lo que según él desbarata las versiones de muchos juristas que aseguran no se rompe el orden constitucional al no escoger un nuevo pleno de la CSJ en tiempo y forma.

Dejó claro que este sábado 11 de febrero concluye el mandato de los actuales 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que advirtió sesionarán mañana, tarde o noche hasta elegir un nuevo pleno. Convocó la para sesión este sábado a las 3:00 de la tarde con el objetivo de lograr una nueva CSJ. JS