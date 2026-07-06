Rechazada la reclamación belga en el caso Balogun por no ser «parte en el procedimiento»

Dallas – La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado la solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) sobre el caso Balogun, por considerar que «no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión».

«La Comisión de Apelación de la FIFA ha desestimado una solicitud presentada por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) en relación con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA de suspender durante un año la sanción de suspensión de partidos impuesta al jugador de la selección nacional de Estados Unidos Folarin Balogun tras su expulsión con tarjeta roja directa durante el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, disputado el 1 de julio de 2026 en el San Francisco Bay Area Stadium», indica la FIFA.

«La solicitud fue declarada inadmisible por considerar que la RBFA no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión», añade el comunicado, que especifica que el presidente de la la Comisión de Apelación, el estadounidense, Neil Eggleston, «no participó en la decisión». EFE (AD)