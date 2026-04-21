Recapturan a dos de cinco reclusos fugados de la cárcel de Olanchito, Yoro

Tegucigalpa – Dos de los cinco reclusos que se fugaron anoche de la cárcel de Olanchito, Yoro, fueron recapturados y puestos a las órdenes de los juzgados.

El jefe de la Policía en esa zona del país, Alejandro Valdez informó que tras la fuga de los privados de libertad se reactivaron los protocolos de búsqueda y hasta el momento se han recapturado a dos de los cinco.

Los operativos siguen activos para dar con el paradero de los otros tres reclusos.

Pidió a la población apoyo para que llamen al 911 para ver a alguien sospechoso y poder dar seguimiento y recapturarlos.

Reiteró que los operativos siguen activos en todo el departamento para dar con su recaptura. IR