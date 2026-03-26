Rebeca Ráquel Obando renuncia como presidenta de la CSJ

Tegucigalpa – La magistrada Rebeca Ráquel Obando renunció la noche de este miércoles 25.03.2026. al cargo de presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según anunció el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.

– Raquel Obando renuncia al cargo de presidenta de la CSJ, pero seguirá siendo magistrada del Supremo hondureño.

En el momento que el Congreso Nacional se aprestaba a leer una denuncia contra Ráquel Obando y con ello iniciar el procedimiento de juicio político, el presidente Zambrano confirmó que recibió una llamada en la que se informaba que iba en camino la renuncia de la magistrada Ráquel Obando.

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