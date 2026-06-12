Rebajas generalizadas marcan nueva estructura de precios de los combustibles en Honduras

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía oficializó este viernes la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del 15 de junio de 2026, destacando una tendencia general a la baja en la mayoría de los derivados del petróleo, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

De acuerdo con el ajuste semanal, los principales carburantes registran reducciones que oscilan entre 2.15 y 2.45 lempiras por galón, en línea con la dinámica internacional de los precios del crudo, que incide directamente en el mercado hondureño al tratarse de un país importador de combustibles.

Rebajas en la capital

En la capital hondureña, el galón de la gasolina súper pasa a costar 139.53 lempiras, reflejando una rebaja de 2.45, mientras que la gasolina regular se ubica en 129.13, con una disminución de 2.27 lempiras por galón.

El queroseno también muestra una reducción de 2.45 lempiras, fijándose en 117.62, y el diésel baja 2.35, alcanzando un precio de 131.82 lempiras por galón.

En contraste, el GLP doméstico se mantiene en 249.62, debido al subsidio estatal vigente, mientras que el GLP vehicular baja levemente 0.46 centavos, situándose en 51.54.

Comportamiento similar en el norte

En la capital industrial, la gasolina súper experimenta una rebaja de 2.33, para establecerse en 136.19, mientras que la regular disminuye 2.15, quedando en 125.80.

El queroseno baja 2.34 hasta los 114.26, y el diésel cae 2.22, fijándose en 128.46 por galón.

Al igual que en Tegucigalpa, el GLP doméstico se mantiene congelado en 228.47, gracias al mecanismo de apoyo gubernamental, mientras que el GLP vehicular reduce su precio en 0.46, quedando en 48.01. JS