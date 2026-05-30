Rebajas en gasolinas y diésel, pero sube el LPG doméstico a partir del 1 de junio

Tegucigalpa – La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 1 de junio de 2026, marcada por rebajas en la mayoría de los derivados del petróleo, pero con incrementos en el gas licuado de petróleo (GLP), especialmente el de uso doméstico.

En la capital hondureña, la gasolina superior experimentará una rebaja de 1.42 lempiras, fijando su nuevo precio en L 145.61 por galón. El diésel también baja L 1.64, situándose en L 137.28, mientras que el kerosene registra la mayor disminución con L 4.55, quedando en L 124.21.

Sin embargo, la gasolina regular muestra un ligero aumento de L 0.22, alcanzando los L 134.85.

El mayor impacto negativo para los consumidores se observa en el GLP doméstico, que sube L 4.01 hasta L 249.62, aunque este mantiene un subsidio gubernamental temporal. Por su parte, el GLP vehicular apenas incrementa L 0.02, con un nuevo precio de L 52.12.

Los precios en el norte

En la zona norte del país, la tendencia es similar. La gasolina superior baja L 1.01 para ubicarse en L 141.63, mientras que el diésel disminuye L 0.94, llegando a L 133.27. El kerosene también reduce su costo en L 4.13, estableciéndose en L 120.21.

En contraste, la gasolina regular presenta un incremento más marcado que en la capital, subiendo L 0.62 hasta los L 130.49.

El GLP doméstico en San Pedro Sula también aumenta L 4.00, con un precio final de L 228.47, igualmente bajo un esquema de apoyo económico temporal. El GLP vehicular mantiene una variación mínima de L 0.02, alcanzando los L 48.59.

Las variaciones reflejan un comportamiento mixto en el mercado de los combustibles, con alivios parciales para el transporte debido a las rebajas en gasolinas y diésel, pero con presión en el gasto de los hogares por el aumento en el gas doméstico.

Las autoridades mantienen los subsidios al GLP como medida para amortiguar el impacto en la población, en un contexto de volatilidad en los precios internacionales del petróleo. JS